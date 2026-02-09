Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Надо карать по всей строгости»

Губерниев – о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Надо карать по всей строгости»

Вчера, 23:46
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал произошедшее в конце первого тайма сегодняшней товарищеской встречи между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом».

  • Николай Рассказов на 44-й минуте разбил лицо Ацамазу Ревазову, ударив его головой.
  • Это спровоцировало массовую драку. Судья удалил нескольких игроков.
  • После этого было принято решение завершить матч досрочно.

«Во-первых, это ужасный пример. Надо карать по всей строгости: дисквалификации, штрафы и так далее.

Люди нарушили футбольные правила и законы, а значит, должны нести ответственность. Нельзя спускать такие вещи на тормозах.

Решение о подходящем наказании должны принимать компетентные люди, согласно букве закона», – сказал Губерниев.

Губерниев в восторге от попадания Сафонова в старт «ПСЖ» с «Марселем»: «Главный матч во Франции» 2
Губерниев высмеял забастовку Роналду 2
Губерниев прокомментировал требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Крылья Советов КАМАЗ Губерниев Дмитрий
