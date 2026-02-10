Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти

В матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью 2:2, в серии пенальти победу одержали красно-синие со счетом 4:3.

Счет открыли москвичи на 9-й минуте – отличился Кирилл Глебов. «Зенит» отыгрался на 43-й усилиями Вендела.

ЦСКА вновь вышел вперед на 49-й минуте благодаря голу Жоао Виктора. Петербуржцы ушли от поражения в основное время за счет мяча Дугласа Сантоса, поразившего ворота соперника на 90+1-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались красно-синие. У ЦСКА реализовали свои попытки Матия Попович, Матвей Лукин, Энрике Кармо и Тамерлан Мусаев. Удар с 11-метровой отметки Матеуса Алвеса отразил Михаил Кержаков. У «Зенита» реализовали пенальти Вендел, Джон Джон и Густаво Мантуан. Удар Педро парировал Владислав Тороп, а Андрей Касаджиков попал мячом в перекладину.

«Зенит» лишился звания действующего победителя Зимнего кубка РПЛ и закончил турнир с 4 очками в активе. ЦСКА сейчас вышел на 1-е место с 5 очками.