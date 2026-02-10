Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти

Сегодня, 12:09
48

В матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью 2:2, в серии пенальти победу одержали красно-синие со счетом 4:3.

Счет открыли москвичи на 9-й минуте – отличился Кирилл Глебов. «Зенит» отыгрался на 43-й усилиями Вендела.

ЦСКА вновь вышел вперед на 49-й минуте благодаря голу Жоао Виктора. Петербуржцы ушли от поражения в основное время за счет мяча Дугласа Сантоса, поразившего ворота соперника на 90+1-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались красно-синие. У ЦСКА реализовали свои попытки Матия Попович, Матвей Лукин, Энрике Кармо и Тамерлан Мусаев. Удар с 11-метровой отметки Матеуса Алвеса отразил Михаил Кержаков. У «Зенита» реализовали пенальти Вендел, Джон Джон и Густаво Мантуан. Удар Педро парировал Владислав Тороп, а Андрей Касаджиков попал мячом в перекладину.

«Зенит» лишился звания действующего победителя Зимнего кубка РПЛ и закончил турнир с 4 очками в активе. ЦСКА сейчас вышел на 1-е место с 5 очками.

Зимний кубок РПЛ. 3 тур
Зенит - ЦСКА - 2:2 (1:1, 0:1, по пенальти 3:4) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Глебов, 9; 1:1 - Вендел, 43; 1:2 - Ж. Виктор, 49; 2:2 - Д. Сантос, 90+1.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сам_себе_сказал
1770717153
хрюканы завидуют нормальным спаррингам
Ответить
Айболид
1770717187
почти весь свинобордель в сборе , одна бумПараша задерживается - наверно к геникологу побежала проверятся опосля ночной оргии .
Ответить
Вежливый такой
1770717691
Повезло больше коням.
Ответить
Willow
1770717944
Ну что сынку (Богданыч), помогли тебе твои ляхи (бразильцы)? На самом деле это просто предсезонка, но всё же нет надежды на этих бразильцев. Не хочется предаваться воспоминаниям, но раньше же приезжали отличные игроки: Вагнер, Халк, Веллитон, да были пассажиры у топов, но пока у Зенита очень много промохов с латиносами. Хочется видеть боеспособные команды в чемпионате.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770718760
ЦЫСКА-БЗДУНИТ,мелочь,но приятно, ДЖОН ДУРАК не забил
Ответить
АЛЕКС 58
1770718790
А могли и не доводить до пенальти.С победой!
Ответить
Юбиляр
1770720407
Одно Галинино рыло тут распиналось - мы накануне экономили силы, поэтому с трудом обыграли узбеков! Гыгыгы Экономия дала свои плоды! Гыгыгы. И где тут главный "экономист"??? Рыло из бачка то покажи, Гюльчатай-Галина! Гыгыгы.
Ответить
Лицом_на_клаве
1770721334
Видно было, что игроки еле передвигали ноги из за жары и физической неготовности. Повезло больше ЦСКА.
Ответить
FWSPM
1770721623
Нагнули газ в который раз. Нужно больше джонов
Ответить
boris63
1770723262
Хорошая тренировка для команд, только и всего. Тем более игра ранняя, но пропускаем дюже много.
Ответить
Главные новости
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
15:09
1
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Рейса
14:56
ВидеоВоробьев поставил точку в споре о своем голе в ворота Торопа
14:50
1
Бензема потроллил Роналду после трансфера в «Аль-Хиляль»
13:59
Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»
13:50
1
Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»
13:29
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
13:18
9
Дивеев рассказал о мотивах перехода в «Зенит»
13:10
6
Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра»
12:52
2
Ливай определился с будущим в «Спартаке»
12:44
2
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 10 февраля 2026
15:10
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
13:18
8
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
12:10
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти
12:09
48
Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»
Вчера, 18:24
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:56
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:54
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
Вчера, 09:39
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
3
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
7 февраля
4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
4
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3
7 февраля
18
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»
7 февраля
4
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
24
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
6
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
7 февраля
25
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»
6 февраля
6
Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»
6 февраля
1
Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
6 февраля
21
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
6 февраля
115
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
6 февраля
21
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
6 февраля
1
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
6 февраля
2
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026
6 февраля
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ
6 февраля
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
5 февраля
Где смотреть матч «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
5 февраля
Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»
4 февраля
45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 