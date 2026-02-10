«Зенит» и ЦСКА в матче 3-го тура Зимнего Кубка РПЛ сыграли вничью в основное время, итоговый счет 2:2. ЦСКА оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.

Армейцы открыли счет уже на 9-й минуте после точного удара Глебова, замкнувшего подачу Кругового на дальней штанге.

Подопечные Сергея Семака отыгрались на 43-й минуте: Вендел ворвался в штрафную, его первый удар парировал Игорь Акинфеев и выносил мяч Круговой, но бразилец вторым касанием отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма ЦСКА вновь вышел вперед – Жоао Виктор на 49-й минуте выиграл верховую борьбу после подачи Облякова с углового и головой отправил мяч в дальний угол.

Сантос на 91-й минуте сравнял счeт: с острого левого угла подсечкой переправил мяч мимо Торопа.

