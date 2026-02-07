Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по итогам выигранного матча с «Зенитом».

«Порадовала, в первую очередь, самоотдача, дисциплина. Был хороший, плотный первый тайм, были моменты с двух сторон. Понравилась именно командная работа. Во втором тайме чуть превосходили в свежести. Сделали восемь замен, соперник не делал замен. Поэтому молодые футболисты и более опытные свежие футболисты вышли, очень хорошо начали второй тайм, забили красивые мячи.

Дальше не играли на удержание, играли в футбол. У «Зенита» были моменты и у нас. Я думаю, самое главное, это дисциплина, самоотдача и качество. Из-за результата не нужно витать в облаках. Рабочий процесс идет», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Краснодара».