Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после выигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.
- Армейцы победили в серии пенальти, не сумев удержать преимущество в два гола.
- Матч судил Инал Танашев.
- Видеообзор игры можно посмотреть здесь.
– Две команды не наиграли на столько желтых и красных карточек. Игра не так складывалась.
– Что произошло в моменте с удалением Мойзеса?
– Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать.
Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды.
Источник: «Матч ТВ»