Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после выигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы победили в серии пенальти, не сумев удержать преимущество в два гола.

Матч судил Инал Танашев.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– Две команды не наиграли на столько желтых и красных карточек. Игра не так складывалась.

– Что произошло в моменте с удалением Мойзеса?

– Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать.

Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды.