ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью 2:2 в матче 1 тура Зимнего кубка РПЛ, а по итогам серии пенальти победу одержал ЦСКА (5 : 4).

После подачи Гайича с углового Гонду, оставленный без опеки во вратарской, легким ударом головы направил мяч в дальний угол и открыл счет.

Глебов тонким пасом вывел Данила Кругового один на один, и тот спокойно прокатил мяч мимо голкипера.

После удара Кривцова с 11 метров Тороп отбил мяч перед собой, и Мозес, падая, пяткой с шести метров переправил мяч в ворота.

Кобнан мощным ударом с десяти метров отправил мяч в перекладину, а на добивании оказался Гусейнов, который с восьми метров отправил мяч в сетку и сравнял счет.

