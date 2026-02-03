Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с ЦСКА.

Команды встречались в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы победили в серии пенальти, не сумев удержать преимущество в два гола.

Игроки «Краснодара» получили две красных карточки.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль.

Молодцы, что смогли сравнять счет. Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», – сказал Мусаев.