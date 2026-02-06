Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры Александра Соболева в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы уступили со счетом 0:3.

Соболев – единственный игрок «Зенита», которого не заменили в матче с «Краснодаром».

В 1-м тайме он с метра не забил в пустые ворота.

«На мой взгляд, сегодня он провeл хороший матч. Много двигался, цеплялся за мячи, разворачивал атаки, у него был момент. К сожалению, не забил, но действовал полезно для команды», – сказал Семак.