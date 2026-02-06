Введите ваш ник на сайте
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»

6 февраля, 23:32
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры Александра Соболева в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

  • Петербуржцы уступили со счетом 0:3.
  • Соболев – единственный игрок «Зенита», которого не заменили в матче с «Краснодаром».
  • В 1-м тайме он с метра не забил в пустые ворота.

«На мой взгляд, сегодня он провeл хороший матч. Много двигался, цеплялся за мячи, разворачивал атаки, у него был момент. К сожалению, не забил, но действовал полезно для команды», – сказал Семак.

Источник: «Советский спорт»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770412803
главное не победа главное участие )) ставь его почаще
Ответить
subbotaspartak
1770437689
...у него был момент.... Супер.
Ответить
k611
1770439244
Да вся команда сыграла неважно, а не только Соболев.
Ответить
Айболид
1770453398
Ага , ну всё понятно .
Ответить
Император 1
1770456429
Ну да конечно
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770483182
Главное, чтобы в чемпионате и одном матче кубка постоянно выпускал Соболя... верим в дельфинарий)
Ответить
