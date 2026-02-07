Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«Зенит» потерпел поражение со счетом 0:3.

Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА (10 февраля).

– Насколько расстроены результатом? Обычно победы спокойно воспринимаете с точки зрения матча на сборах. Что скажете об этой игре?

– Поражения всегда расстраивают, побеждать мы всегда хотим, и не важно, это игра официальная или нет. Конечно, не любой ценой, но тем не менее. У нас не получилось по множеству факторов. Могли и сами забить, могла игра по-другому сложиться, но, думаю, во втором тайме и свежести, и внимательности, и концентрации нам не хватило. Достаточно много ошибок в обороне – тактических, индивидуальных. Для нас это пища для размышлений.

– Может быть, как раз дело еще в том, что пик нагрузок пришелся на сегодняшний день?

– Может быть. Мы же не готовимся к играм, находимся в тренировочном режиме. Конечно, видно было, что сегодня не оптимальное состояние, но это сборы, ничего страшного. Хорошая нагрузка с точки зрения движения, интенсивности, особенно первый тайм.

– Что порадовало в матче несмотря на результат?

– Были хорошие моменты, определенные фрагменты игры. То, что мы хотим видеть, было – что-то хорошее получалось. Где-то не очень, но где-то – хорошо. Посмотрим по составу, он чуть-чуть видоизменится, ближе к чемпионату будем наигрывать основной состав. Кто-то добавится, кто-то из тех, кто играл сегодня, возможно, уйдет из обоймы. Думаю, для нас это тоже хорошая пища для размышлений с точки зрения готовности игроков, понимания позиции.