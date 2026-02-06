Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
- «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:3.
«Первый тайм был с минимумом моментов, мы неудачно сыграли на добивании, ошиблись в самом начале матча. У нас тоже были хорошие моменты. Равная игра: кто‑то забил, кто‑то нет.
По второму тайму провалили отрезок, где пропустили. Индивидуальные ошибки, тактические, свежие игроки создавали моменты, но забить не получилось», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»