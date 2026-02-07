Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался после проигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«Зенит» потерпел поражение с унизительным счетом 0:3.

Соболев в 1-м тайме с метра не забил в пустые ворота.

«Могу только сказать, что никому здесь, в этой команде, не нравится проигрывать. Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью – победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить.

На мой взгляд, это естественный процесс. В этом подготовительном периоде бывают взлeты, падения. Обращаем внимание только на свою работу. И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их», – сказал Мантуан.