  • Главная
  • Новости
  • Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»

Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»

Сегодня, 15:30
1

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался после проигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • «Зенит» потерпел поражение с унизительным счетом 0:3.
  • Соболев в 1-м тайме с метра не забил в пустые ворота.

«Могу только сказать, что никому здесь, в этой команде, не нравится проигрывать. Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью – победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить.

На мой взгляд, это естественный процесс. В этом подготовительном периоде бывают взлeты, падения. Обращаем внимание только на свою работу. И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их», – сказал Мантуан.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мантуан Густаво
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770467855
главное не победа - главное участие
Ответить
