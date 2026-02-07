Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал обвинения в свой адрес насчет непристойного поведения.
Они связаны с матчем Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти).
«ЦСКА не очень хорошо знал правила, регламент, поэтому они начали вести себя агрессивно. В целом все быстро утихло. После игры пожали руки, это эмоции. Обычная игра.
Я не был против играть [после удаления Мойзеса] 11 на 11, сказал об этом начальнику команды ЦСКА. Сказал резервному. Мне сказали, что это регламент», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» сейчас лидирует в Зимнем кубке РПЛ.
- 10 февраля команда сыграет с «Динамо».
- «Краснодар» – лидер РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»