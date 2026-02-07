Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал обвинения в свой адрес насчет непристойного поведения.

Они связаны с матчем Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти).

«ЦСКА не очень хорошо знал правила, регламент, поэтому они начали вести себя агрессивно. В целом все быстро утихло. После игры пожали руки, это эмоции. Обычная игра.

Я не был против играть [после удаления Мойзеса] 11 на 11, сказал об этом начальнику команды ЦСКА. Сказал резервному. Мне сказали, что это регламент», – сказал Мусаев.