Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении

Вчера, 23:05
2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал обвинения в свой адрес насчет непристойного поведения.

Они связаны с матчем Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти).

«ЦСКА не очень хорошо знал правила, регламент, поэтому они начали вести себя агрессивно. В целом все быстро утихло. После игры пожали руки, это эмоции. Обычная игра.

Я не был против играть [после удаления Мойзеса] 11 на 11, сказал об этом начальнику команды ЦСКА. Сказал резервному. Мне сказали, что это регламент», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» сейчас лидирует в Зимнем кубке РПЛ.
  • 10 февраля команда сыграет с «Динамо».
  • «Краснодар» – лидер РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
asd@dsa
1770495656
в непристойном поведении=== Обычно такие слова про мужика который домогается самочки на виду у всех. А тут то всего делов то(по ссылке перешел)-"Мусаев последовал регламенту, а не фэйр-плей, и заменил обоих своих удаленных игроков и не позволил ЦСКА заменить Мойзеса". И там кстати написано "недостойное поведение" Бомба увольте нахрен этого вашего заголовкодателя. Он не понимает разницы между словами непристойный и недостойный.
Ответить
