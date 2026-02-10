Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»

Сегодня, 20:20

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с «Динамо».

  • Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • Динамовцы выиграли со счетом 1:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Первый тайм был хорошего качества и со стороны «Динамо». Мы практически ничего не дали им создать, сами имели два момента. Плотная была игра, нужно было играть быстро, хороший был контроль, не хватало последнего паса.

Второй тайм начали хорошо, но где‑то с 60‑й минуты видно, что подсели физически, замены не зашли так, как хотелось бы.

В итоге игра была равная, у нас и у «Динамо» были моменты, исход должен был решиться в серии пенальти, но грубая ошибка на последних минутах… Нельзя так играть, какой бы ни был матч, нужно стараться его выиграть.

– Какой вывод можете сделать по итогам Зимнего кубка РПЛ?

– Расстроился, что в концовке матча отдали игру, нельзя было этого делать. Итог по турниру – обкатали молодежь, получили нагрузку. Матчи с топ‑соперниками из России, высокий уровень борьбы, рубятся все.

Может быть, иногда было чересчур эмоционально. В целом я считаю, что для подготовки хороший турнир. Единственное – хотелось бы, чтобы игры были с чуть большим промежутком, потому что тяжело тренироваться.

Еще по теме:
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении 4
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом» 4
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Краснодар Динамо Мусаев Мурад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
20:44
4
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
20:33
1
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
20:20
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
19:33
16
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
19:16
2
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
19:07
1
ЦСКА объявил об уходе защитника
18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
18:38
13
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
18:17
2
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
34
Все новости
Все новости
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
19:07
1
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
33
Зимний кубок РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» – 1:0
18:01
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
17:59
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 10 февраля 2026
15:10
Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»
13:50
2
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
13:18
13
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
12:10
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти
12:09
61
Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»
Вчера, 18:24
3
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:56
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:54
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
Вчера, 09:39
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
3
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
7 февраля
4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
4
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3
7 февраля
18
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»
7 февраля
4
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
24
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
6
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
7 февраля
25
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»
6 февраля
6
Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»
6 февраля
1
Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
6 февраля
21
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
6 февраля
115
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
6 февраля
21
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
6 февраля
1
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
6 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 