Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с «Динамо».

Команды встречались в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Динамовцы выиграли со счетом 1:0.

– Первый тайм был хорошего качества и со стороны «Динамо». Мы практически ничего не дали им создать, сами имели два момента. Плотная была игра, нужно было играть быстро, хороший был контроль, не хватало последнего паса.

Второй тайм начали хорошо, но где‑то с 60‑й минуты видно, что подсели физически, замены не зашли так, как хотелось бы.

В итоге игра была равная, у нас и у «Динамо» были моменты, исход должен был решиться в серии пенальти, но грубая ошибка на последних минутах… Нельзя так играть, какой бы ни был матч, нужно стараться его выиграть.

– Какой вывод можете сделать по итогам Зимнего кубка РПЛ?

– Расстроился, что в концовке матча отдали игру, нельзя было этого делать. Итог по турниру – обкатали молодежь, получили нагрузку. Матчи с топ‑соперниками из России, высокий уровень борьбы, рубятся все.

Может быть, иногда было чересчур эмоционально. В целом я считаю, что для подготовки хороший турнир. Единственное – хотелось бы, чтобы игры были с чуть большим промежутком, потому что тяжело тренироваться.