Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», оценил игру форварда команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (0:3) на Зимнем кубке РПЛ.
– С «Краснодаром» Александр Соболев провел на поле все 90 минут. Следили в процессе игры за его состоянием?
– Конечно – и визуально, и благодаря датчикам. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. Так что это было для него своеобразное поощрение, потому что футболистам всегда важно играть.
Он молодец, выглядел хорошо, проделал очень большой объем работы, о чем и главный тренер после матча сказал. Жаль только, что не забил.
- По ходу игры Соболев не забил в пустые ворота.
- 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»