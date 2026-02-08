Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», оценил игру форварда команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (0:3) на Зимнем кубке РПЛ.

– С «Краснодаром» Александр Соболев провел на поле все 90 минут. Следили в процессе игры за его состоянием?

– Конечно – и визуально, и благодаря датчикам. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. Так что это было для него своеобразное поощрение, потому что футболистам всегда важно играть.

Он молодец, выглядел хорошо, проделал очень большой объем работы, о чем и главный тренер после матча сказал. Жаль только, что не забил.