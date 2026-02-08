Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота

Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота

8 февраля, 16:21
2

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», оценил игру форварда команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (0:3) на Зимнем кубке РПЛ.

– С «Краснодаром» Александр Соболев провел на поле все 90 минут. Следили в процессе игры за его состоянием?

– Конечно – и визуально, и благодаря датчикам. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. Так что это было для него своеобразное поощрение, потому что футболистам всегда важно играть.

Он молодец, выглядел хорошо, проделал очень большой объем работы, о чем и главный тренер после матча сказал. Жаль только, что не забил.

  • По ходу игры Соболев не забил в пустые ворота.
  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России 3
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770571055
ну а что он должен сказать? 4 гола в прошлом сезоне 3 в этом...молодец санек так держать.
Ответить
kazak1975
1770577089
дельфин и семак- пережитки Зенита.
Ответить
Главные новости
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
6
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
6
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
7
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Все новости
Все новости
Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»
16 февраля
5
Орлов прокомментировал последнее место «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ
12 февраля
1
«Где Круг, там трофеи»: Круговой – о новом титуле ЦСКА
11 февраля
3
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
10 февраля
3
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
10 февраля
2
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
10 февраля
1
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
10 февраля
31
Зимний кубок РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» – 1:0
10 февраля
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 10 февраля 2026
10 февраля
Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»
10 февраля
2
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
10 февраля
11
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти
10 февраля
47
Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»
10 февраля
Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева
10 февраля
4
Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»
9 февраля
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
9 февраля
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
9 февраля
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
9 февраля
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
2
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
7 февраля
4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
4
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3
7 февраля
18
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»
7 февраля
3
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
17
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
6
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
7 февраля
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+