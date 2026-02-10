Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Зимнего кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 10 февраля, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Миранчук, Фомин, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Мозес.

Главный тренер: Мурад Мусаев

