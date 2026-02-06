Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»

Вчера, 22:44

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарии по итогам выигранного матча с «Зенитом».

– Откуда эта наглость у молодых игроков?

– Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись. Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки «Зенита» уже немного подсели, и они это чувствовали.

Видно, что «Зенит» начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом. Забили хорошие голы. Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело.

За наглость – молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике. Но пока – спокойно.

Еще по теме:
Мусаев раскрыл, чем его удивил 78-летний Семин 5
Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть» 44
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА 9
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Зенит Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Разгром «Зенита», реальная причина забастовки Роналду, решение УЕФА в пользу Беларуси и другие новости
01:23
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
00:43
1
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»
00:19
4
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
7
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
ВидеоФанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду
Вчера, 22:37
4
Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:22
17
Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»
Вчера, 21:49
6
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
10
Все новости
Все новости
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»
Вчера, 23:32
1
Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»
Вчера, 22:44
Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:22
17
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
Вчера, 21:10
95
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
Вчера, 20:38
22
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:06
1
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
Вчера, 17:05
2
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026
Вчера, 14:03
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ
Вчера, 13:02
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
5 февраля
Где смотреть матч «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
5 февраля
Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»
4 февраля
44
«Было слишком горячо»: Агкацев – о матче с ЦСКА
4 февраля
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
3 февраля
12
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА
3 февраля
9
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
3 февраля
Обзор матча ЦСКА – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
3 февраля
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями
3 февраля
23
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
3 февраля
10
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
3 февраля
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 3 февраля 2026
3 февраля
ВидеоАршавина окатили холодной водой в прямом эфире
3 февраля
1
ВидеоДебютный ассист Джона Джона за «Зенит»
3 февраля
1
Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»
3 февраля
1
ВидеоПоявилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»
3 февраля
50
«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых
3 февраля
4
Зимний кубок РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче, закончившемся дракой
3 февраля
17
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
3 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 