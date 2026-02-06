Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарии по итогам выигранного матча с «Зенитом».
- Команды встречались во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
- «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:3.
- Авторы голов – Мозес Давид Кобнан, Артем Хмарин и Эльдар Гусейнов.
– Откуда эта наглость у молодых игроков?
– Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись. Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки «Зенита» уже немного подсели, и они это чувствовали.
Видно, что «Зенит» начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом. Забили хорошие голы. Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело.
За наглость – молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике. Но пока – спокойно.
Источник: «Матч ТВ»