Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарии по итогам выигранного матча с «Зенитом».

– Откуда эта наглость у молодых игроков?

– Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись. Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки «Зенита» уже немного подсели, и они это чувствовали.

Видно, что «Зенит» начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом. Забили хорошие голы. Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело.

За наглость – молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике. Но пока – спокойно.