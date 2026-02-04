Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»

Юрист, блогер Антон Смирнов раскритиковал поступок главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

В матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти) у ЦСКА удалили Мойзеса, у «Краснодара» – Жубала и Степана Садчикова.

Поскольку Мойзес получил прямую красную, его заменить было нельзя (по регламенту турнира), а получивших вторые желтые краснодарцев – можно.

Мусаев последовал регламенту, а не фэйр-плей, и заменил обоих своих удаленных игроков и не позволил ЦСКА заменить Мойзеса.

«Мусаев вчера совершил огромную ошибку, и она скажется боком на результатах «Краснодара» по итогам весны. Лично я в этом убежден, поэтому просто предлагаю подождать и понаблюдать.

Очень много последнее время стали петь дифирамбов Мусаеву, дескать, какой он крутой тренер и так далее. Меня лично от этой лести тошнит.

Мусаев – мелкий человек и слабый тренер. И он это вчера ещe раз доказал.

В «Краснодаре» такой подбор футболистов, что им просто не надо мешать играть. Самый сильный подбор, считаю.

А Мусаева, обосравшегося в последний сезон в «Сабахе» Галицкий, Хашиг и Ко решили реанимировать и достать из ямы, принеся ему лестницу.

При этом, своей работой к тому моменту он не заслужил быть главным тренером «Краснодара» от слова совсем.

Вчера Мусаев ещe раз показал, кто он есть на самом деле, и ссылаться на регламент, которому якобы следовал Мусаев, – это самое последнее. Это товарищеский матч и матч двух достойных команд. Но своим поведением Мусаев низверг репутацию клуба, в котором он работает, в пропасть. А футбольный Бог этого ему не простит, но пострадает при этом в первую очередь команда.

Просрав же чемпионат (а очень хотелось бы, чтобы на вершине оказался именно ЦСКА), надеюсь, Мусаева уберут из «Краснодара» и больше достойной работы он не найдет.

Мусаев никогда не писает против ветра и всегда выслуживается перед своими патронами. Так всегда было и есть в Краснодаре, так было и в Баку. Именно этим было мотивировано использование дырки в регламенте товарищеского турнира в свою пользу против ЦСКА. Достойный тренер так себе вести не должен», – написал Смирнов.