  • Новости
  • Новости
  • Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»

Мусаева уличили в недостойном поведении: «Низверг репутацию «Краснодара» в пропасть»

Сегодня, 10:01
40

Юрист, блогер Антон Смирнов раскритиковал поступок главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

  • В матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти) у ЦСКА удалили Мойзеса, у «Краснодара» – Жубала и Степана Садчикова.
  • Поскольку Мойзес получил прямую красную, его заменить было нельзя (по регламенту турнира), а получивших вторые желтые краснодарцев – можно.
  • Мусаев последовал регламенту, а не фэйр-плей, и заменил обоих своих удаленных игроков и не позволил ЦСКА заменить Мойзеса.

«Мусаев вчера совершил огромную ошибку, и она скажется боком на результатах «Краснодара» по итогам весны. Лично я в этом убежден, поэтому просто предлагаю подождать и понаблюдать.

Очень много последнее время стали петь дифирамбов Мусаеву, дескать, какой он крутой тренер и так далее. Меня лично от этой лести тошнит.

Мусаев – мелкий человек и слабый тренер. И он это вчера ещe раз доказал.

В «Краснодаре» такой подбор футболистов, что им просто не надо мешать играть. Самый сильный подбор, считаю.

А Мусаева, обосравшегося в последний сезон в «Сабахе» Галицкий, Хашиг и Ко решили реанимировать и достать из ямы, принеся ему лестницу.

При этом, своей работой к тому моменту он не заслужил быть главным тренером «Краснодара» от слова совсем.

Вчера Мусаев ещe раз показал, кто он есть на самом деле, и ссылаться на регламент, которому якобы следовал Мусаев, – это самое последнее. Это товарищеский матч и матч двух достойных команд. Но своим поведением Мусаев низверг репутацию клуба, в котором он работает, в пропасть. А футбольный Бог этого ему не простит, но пострадает при этом в первую очередь команда.

Просрав же чемпионат (а очень хотелось бы, чтобы на вершине оказался именно ЦСКА), надеюсь, Мусаева уберут из «Краснодара» и больше достойной работы он не найдет.

Мусаев никогда не писает против ветра и всегда выслуживается перед своими патронами. Так всегда было и есть в Краснодаре, так было и в Баку. Именно этим было мотивировано использование дырки в регламенте товарищеского турнира в свою пользу против ЦСКА. Достойный тренер так себе вести не должен», – написал Смирнов.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Комментарии (40)
Литейный 4 (returned)
1770197535
Как сказал бы Дзюба - Тренеришко! Гыгыгы
Ответить
TOMSON
1770197912
Получить прямую красную в товарищеском матче! Не тому он лекции про мораль читает…
Ответить
АлексМак
1770197917
Абсолютно верно изложено.Он всегда таким был.
Ответить
Taps
1770198463
Как-то он рожей очень на крысу похож.
Ответить
FWSPM
1770203252
Мусаев низверг гаспрем с футбольного олимпа и у кого то до сих пор саднит в заднице по этому поводу!
Ответить
bashnat013
1770204653
Таких блогеров за чушь и преследование нужно сажать !Чтоб о нации дурно не подумали!
Ответить
slavа0508
1770204704
Блогер и этим всё сказано ...лучше бы на завод шёл бы работать . хоть какую то пользу приносил бы ....
Ответить
шахта Заполярная
1770204724
Закон есть закон, нравится или нет, но это закон, регламент - это тоже закон.
Ответить
slavа0508
1770204771
Да и на счёт . сильнейшего состава . тоже не в точку ...
Ответить
Дырокол
1770210384
Даже половины букв не прочитал (слишком много) ничего не понял, но стыдно за них, ой как стыдно!!!
Ответить
