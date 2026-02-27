Неймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса

Нападающий «Сантоса» Неймар отпраздновал гол в стиле вингера «Реала» Винисиуса.
Он сделал дубль в матче 4-го тура Серии А с «Васко да Гама» (2:1).
После первого гола на 25-й минуте Неймар приложил палец к губам, адресовав жест фанатскому сектору соперника, станцевал возле углового флага, а затем указал на свою фамилию на спине перед фанатами «Васко» и снова приложил палец к губам.
- 17 февраля Винисиус отпраздновал свой гол в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0), станцевав с угловым флагом между ног во время празднования. Затем он показал свою фамилию на спине.
- Матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2). В Мадриде футболист «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола.
Источник: Globo