Неймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса

Нападающий «Сантоса» Неймар отпраздновал гол в стиле вингера «Реала» Винисиуса.

Он сделал дубль в матче 4-го тура Серии А с «Васко да Гама» (2:1).

После первого гола на 25-й минуте Неймар приложил палец к губам, адресовав жест фанатскому сектору соперника, станцевал возле углового флага, а затем указал на свою фамилию на спине перед фанатами «Васко» и снова приложил палец к губам.