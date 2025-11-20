Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.
40-летний футболист решил закончить после почти года без игровой практики.
«Я устал. Сегодня вымотался после 30 минут бега [во время благотворительного матча]. В футболе меня больше ничто не мотивирует, я уже многого в нем добился.
Я наслаждался всем, чем мог. Теперь пришло время насладиться временем с семьей», – заявил бразилец.
- Фернандиньо выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Шахтер» и «Манчестер Сити».
- В составе сборной Бразилии он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 53 матчах, выиграв Кубок Америки в 2019 году.
Источник: Globo Esporte