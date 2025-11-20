Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.

40-летний футболист решил закончить после почти года без игровой практики.

«Я устал. Сегодня вымотался после 30 минут бега [во время благотворительного матча]. В футболе меня больше ничто не мотивирует, я уже многого в нем добился.

Я наслаждался всем, чем мог. Теперь пришло время насладиться временем с семьей», – заявил бразилец.