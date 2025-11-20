Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет

Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет

Сегодня, 18:27

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.

40-летний футболист решил закончить после почти года без игровой практики.

«Я устал. Сегодня вымотался после 30 минут бега [во время благотворительного матча]. В футболе меня больше ничто не мотивирует, я уже многого в нем добился.

Я наслаждался всем, чем мог. Теперь пришло время насладиться временем с семьей», – заявил бразилец.

  • Фернандиньо выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Шахтер» и «Манчестер Сити».
  • В составе сборной Бразилии он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 53 матчах, выиграв Кубок Америки в 2019 году.

Еще по теме:
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд АПЛ
В «Манчестер Сити» остался один футболист, пришедший в клуб до Гвардиолы 1
Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Англия. Премьер-лига Атлетико Паранаэнсе Шахтер Манчестер Сити Бразилия Фернандиньо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
4
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
2
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
19:19
4
Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»
19:00
5
Бубнов: «Все сожалеют, что Станкович покинул «Спартак»
18:51
1
«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»
18:43
13
Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»
18:35
РФС объявил об уходе Овчинникова
18:18
4
Головин считает европейцев лицемерами
17:55
12
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
8
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет
18:27
Неймар прервал безголевую серию после угрозы от Анчелотти
13:45
41-летний Тиаго Силва хочет вернуться в Европу
00:24
Экс-спартаковец вывел родной клуб в Серию А
16 ноября
Анчелотти изменил Винисиусу позицию в сборной Бразилии
12 ноября
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
12 ноября
Халк забил 500-й гол в карьере
6 ноября
1
20-летний бразильский футболист погиб, врезавшись в корову
22 октября
У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак
7 октября
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
23 сентября
Стало известно, кто будет вручать «Золотой мяч»
20 сентября
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
17 сентября
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
11 сентября
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
8 сентября
5
Фото37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
6 сентября
Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока за Бразилию
6 сентября
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
5 сентября
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
5 сентября
13
ВидеоБразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
4 сентября
ВидеоНеймар сделал татуировку с эмблемой «Сантоса»
1 сентября
1
Фото«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
27 августа
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
26 августа
1
Пост44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории
20 августа
8
ВидеоНеймар заплакал после разгрома его команды в чемпионате Бразилии
18 августа
Неймар дерзко ответил на вопрос о возвращении в сборную Бразилии
6 августа
Неймар оформил первый дубль за два года
5 августа
1
«Фламенго» не хватает одного документа, чтобы объявить о трансфере игрока из РПЛ
1 августа
1
ФотоЭкс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии, от которого отказался «Спартак», подписал контракт с другим клубом
27 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 