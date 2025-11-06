Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Халк забил 500-й гол в карьере

Сегодня, 07:55
1

Экс-нападающий «Зенита» Халк достиг юбилейной бомбардирской отметки.

39-летний бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро», забил 500-й гол в профессиональной карьере.

Это произошло в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баия» (3:0).

  • 132 – «Атлетико Минейро»
  • 95 – «Порту»
  • 94 – «Зенит»
  • 93 – «Шанхай Порт»
  • 45 – «Токио Верди»
  • 26 – «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
  • 11 – сборная Бразилии
  • 3 – «Кавасаки»
  • 1 – олимпийская сборная Бразилии

Данные не совпадают с Transfermarkt – возможно, в расчет брались голы, забитые в товарищеских матчах (примечание «Бомбардира»).

Еще по теме:
«Зенит» поздравил Халка с днем рождения 5
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ 3
Агент оценил возможность возвращения Халка в РПЛ 1
Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Атлетико Минейро Зенит Порту Шанхай Порт Токио Верди Бразилия Хоккайдо Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале Халк
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1762406557
Красавчик!
Ответить
Главные новости
Педро из «Зенита» высказался об интересе двух клубов АПЛ
12:54
ВидеоПрезидент РПЛ выбрал лучший гол первой части сезона: «Мне нужно сдерживать эмоции, но тут я вскочил»
12:40
1
Реакция РФС на предложение провести матч сборной России в Донецке
12:24
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
11:52
4
Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»
11:35
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:19
2
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
11:11
2
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
11:00
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп
10:40
12
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
3
Все новости
Все новости
Халк забил 500-й гол в карьере
07:55
1
20-летний бразильский футболист погиб, врезавшись в корову
22 октября
У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак
7 октября
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
23 сентября
Стало известно, кто будет вручать «Золотой мяч»
20 сентября
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
17 сентября
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
11 сентября
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
8 сентября
5
Фото37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
6 сентября
Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока за Бразилию
6 сентября
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
5 сентября
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
5 сентября
13
ВидеоБразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
4 сентября
ВидеоНеймар сделал татуировку с эмблемой «Сантоса»
1 сентября
1
Фото«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
27 августа
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
26 августа
1
Пост44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории
20 августа
8
ВидеоНеймар заплакал после разгрома его команды в чемпионате Бразилии
18 августа
Неймар дерзко ответил на вопрос о возвращении в сборную Бразилии
6 августа
Неймар оформил первый дубль за два года
5 августа
1
«Фламенго» не хватает одного документа, чтобы объявить о трансфере игрока из РПЛ
1 августа
1
ФотоЭкс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии, от которого отказался «Спартак», подписал контракт с другим клубом
27 июля
1
ВидеоНеймар поругался с болельщиками после поражения «Сантоса»
24 июля
1
ФотоНеймар сломал угловой флаг во время празднования, но гол не засчитали
24 июля
2
ФотоВыступавший 17 лет за «Атлетико» Сауль покинул клуб
24 июля
3
Видео38-летний Халк сделал дубль со штрафных в матче чемпионата Бразилии
21 июля
6
ВидеоРобиньо-младший, чей отец отбывает срок за групповое изнасилование, обучает 33-летнего Неймара финтам
18 июля
1
Видео‎Халк забил гол прямым ударом с углового
13 июля
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 