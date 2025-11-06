Халк забил 500-й гол в карьере

Экс-нападающий «Зенита» Халк достиг юбилейной бомбардирской отметки.
39-летний бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро», забил 500-й гол в профессиональной карьере.
Это произошло в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баия» (3:0).
- 132 – «Атлетико Минейро»
- 95 – «Порту»
- 94 – «Зенит»
- 93 – «Шанхай Порт»
- 45 – «Токио Верди»
- 26 – «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
- 11 – сборная Бразилии
- 3 – «Кавасаки»
- 1 – олимпийская сборная Бразилии
Данные не совпадают с Transfermarkt – возможно, в расчет брались голы, забитые в товарищеских матчах (примечание «Бомбардира»).
Источник: Globo Esporte