Халк забил 500-й гол в карьере

Экс-нападающий «Зенита» Халк достиг юбилейной бомбардирской отметки.

39-летний бразилец, выступающий за «Атлетико Минейро», забил 500-й гол в профессиональной карьере.

Это произошло в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баия» (3:0).

132 – «Атлетико Минейро»

95 – «Порту»

94 – «Зенит»

93 – «Шанхай Порт»

45 – «Токио Верди»

26 – «Хоккайдо Консадоле Саппоро»

11 – сборная Бразилии

3 – «Кавасаки»

1 – олимпийская сборная Бразилии

Данные не совпадают с Transfermarkt – возможно, в расчет брались голы, забитые в товарищеских матчах (примечание «Бомбардира»).