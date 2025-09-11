В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА

Президент «Сан-Паулу» Хулио Касерес подтвердил, что изначально клуб не планировал отпускать вингера Энрике Кармо.

В итоге ЦСКА договорился о покупке флангового нападающего за 6+1 миллионов долларов.

«ПСВ хотел арендовать игрока, но мы сумели его удержать. Затем ко мне пришли его родители и агенты, попросив отпустить Кармо.

Мы пытались убедить Энрике остаться, но, получив предложение от ЦСКА, поняли, что у нас есть возможность финансово стабилизировать клуб.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы сумма была двузначной. Но мы сделали всe возможное», – рассказал Касерес.