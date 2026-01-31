Введите ваш ник на сайте
Кариока объявил о завершении карьеры

Вчера, 09:51
5

Бывший спартаковец Кариока закончил карьеру. Об этом он сообщил в соцсети.

«Время благодарить футбол, который учил меня, бросал вызовы и позволял мечтать. Благодарю клубы, где я играл, партнeров, персонал, болельщиков и всех, кто принимал участие в этом путешествии.

Завершение карьеры – это окончание этапа с сердцем, наполненным благодарностью. Спасибо, футбол», – написал Кариока в соцсети.

  • Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
  • 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
  • Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).

Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Кариока
rammax fcsm
1769845864
Запомнился вечно кислой,тупой, недовольной мордой и хреновой игрой...
СильныйМозг
1769845869
Он бывший спартаковец. Надеюсь на проктолога накопил.
