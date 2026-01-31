Кариока объявил о завершении карьеры

Бывший спартаковец Кариока закончил карьеру. Об этом он сообщил в соцсети.

«Время благодарить футбол, который учил меня, бросал вызовы и позволял мечтать. Благодарю клубы, где я играл, партнeров, персонал, болельщиков и всех, кто принимал участие в этом путешествии.

Завершение карьеры – это окончание этапа с сердцем, наполненным благодарностью. Спасибо, футбол», – написал Кариока в соцсети.