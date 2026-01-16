На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон может потерять 6,85 миллиона евро.

Эту сумму от него потребовал «Фламенго» за использование имиджевых прав.

Бразильский клуб подал в суд. В окружении Жерсона считают это реакцией на переход в «Крузейро».