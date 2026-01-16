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На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности

16 января, 00:36
2

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон может потерять 6,85 миллиона евро.

Эту сумму от него потребовал «Фламенго» за использование имиджевых прав.

Бразильский клуб подал в суд. В окружении Жерсона считают это реакцией на переход в «Крузейро».

  • Прошлым летом «Фламенго» продал хавбека «Зениту» за 25 млн евро.
  • В январе он ушел в «Крузейро» за 27 млн евро + бонусы.
  • В России Жерсон забил 2 гола в 15 матчах.
  • 28-летний футболист выступал за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 по 2025 год.

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Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Крузейро Фламенго Зенит Жерсон
Комментарии (2)
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FWSPM
1768518846
6 млн это ерунда там питерских клоунов на 30 поимели но в суд они конечно не пойдут))
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Император Бомжей
1768532007
Раньше такой темы не было, щас все судятся друг с другом, не важно в каких ты отношениях, какую пользу принёс клубу, все равно могут засудить, при этом с двух сторон))
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