На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон может потерять 6,85 миллиона евро.
Эту сумму от него потребовал «Фламенго» за использование имиджевых прав.
Бразильский клуб подал в суд. В окружении Жерсона считают это реакцией на переход в «Крузейро».
- Прошлым летом «Фламенго» продал хавбека «Зениту» за 25 млн евро.
- В январе он ушел в «Крузейро» за 27 млн евро + бонусы.
- В России Жерсон забил 2 гола в 15 матчах.
- 28-летний футболист выступал за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 по 2025 год.
Источник: ESPN