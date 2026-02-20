Неймар сделал заявление насчет завершения карьеры

Нападающий «Сантоса» Неймар допустил, что завершит карьеру уже в декабре.

Бразилец заявил, что пока не принял окончательного решения и сосредоточен на игре за клуб, а также на цели выступить на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

«Я не знаю, что меня ждет в будущем. Возможно, в декабре мне захочется завершить карьеру. Я живу одним днем. Этот год имеет решающее значение не только для «Сантоса», но и для сборной Бразилии и для меня», – сказал Неймар.

«Я хотел вернуться на 100% в этом сезоне, поэтому меня берегли в некоторых матчах. Я знаю, что многие говорят что угодно и не понимают реальность изо дня в день, но мне приходится с этим сталкиваться. «Сантос» составил отличный план. Конечно, я хотел вернуться, чтобы помочь команде, но в итоге я предпочел поберечь себя, чтобы вернуться на 100% – без боли, без страха и в полной форме», – добавил он.