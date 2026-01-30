«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»

Атакующий полузащитник Лукас Пакета вернулся во «Фламенго» спустя семь лет.
Бразильский клуб выкупил его у «Вест Хэма» за 42 миллиона евро.
Контракт с новичком подписан до 2030 года. Он выбрал 20-й игровой номер.
- 28-летний Пакета до «Вест Хэма» выступал за «Лион» и «Милан».
- В составе лондонской команды хавбек забил 23 гола и сделал 15 ассистов в 139 матчах.
- Его трансфер стал самым дорогим в истории Бразилии среди входящих.
- Предыдущий рекорд принадлежал недавней сделке между «Зенитом» и «Крузейро» по Жерсону (30 млн евро с учетом бонусов).
Источник: сайт «Фламенго»