Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»

Вчера, 23:59

Атакующий полузащитник Лукас Пакета вернулся во «Фламенго» спустя семь лет.

Бразильский клуб выкупил его у «Вест Хэма» за 42 миллиона евро.

Контракт с новичком подписан до 2030 года. Он выбрал 20-й игровой номер.

  • 28-летний Пакета до «Вест Хэма» выступал за «Лион» и «Милан».
  • В составе лондонской команды хавбек забил 23 гола и сделал 15 ассистов в 139 матчах.
  • Его трансфер стал самым дорогим в истории Бразилии среди входящих.
  • Предыдущий рекорд принадлежал недавней сделке между «Зенитом» и «Крузейро» по Жерсону (30 млн евро с учетом бонусов).

Еще по теме:
«Зенит» хотят лишить Энрике 19
«Зенит» намерен перехватить бразильского форварда 20
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд «Зенита» 4
Источник: сайт «Фламенго»
Бразилия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Вест Хэм Фламенго Пакета Лукас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» хочет избавиться от трех игроков, жеребьевка стыков в еврокубках, возможный саботаж в «Локо» и другие новости
01:27
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
01:11
Семак ответил, сколько еще новичков ждать в «Зените»
01:00
1
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
00:48
2
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии
00:24
«Балтика» взяла на просмотр четырех игроков
Вчера, 23:50
Фото«Крылья Советов» подписали еще одного форварда
Вчера, 23:42
Агент Монтеса прояснил будущее мексиканца в «Локомотиве»
Вчера, 23:35
«Панатинаикос» возобновил интерес к футболисту «Спартака»
Вчера, 23:23
2
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
Вчера, 23:11
1
Все новости
Все новости
Фото«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»
Вчера, 23:59
Жерсон получил травму после ухода из «Зенита»
Вчера, 09:22
7
ВидеоЭкс-игрока «Зенита» раздели до трусов
26 января
5
Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру
25 января
Жена Дугласа Сантоса повлияла на трансфер Кассьерры из «Зенита»
24 января
1
ФотоКассьерру представили в новом клубе
23 января
В сборной Бразилии приняли важное решение по Анчелотти
22 января
1
На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности
16 января
3
ВидеоНеймар показал личный самолет, вертолет и бэтмобиль
7 января
5
ФотоНеймар подписал новый контракт
7 января
1
Роберто Карлос прокомментировал информацию о сердечном приступе
1 января
1
Раскрыт клуб, где Неймар проведет 2026 год
1 января
Неймар перенес операцию на колене за полгода до старта ЧМ-2026
2025.12.22 20:20
Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии
2025.12.22 08:00
Неймар может перейти в другой бразильский клуб
2025.12.17 22:22
41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу
2025.12.16 11:33
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
Фото3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
Неймар выбыл до конца года из-за травмы мениска
2025.11.26 09:11
3
ФотоПохудевший Роналдо встретился с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 45 миллионов
2025.11.24 07:35
9
Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет
2025.11.20 18:27
Неймар прервал безголевую серию после угрозы от Анчелотти
2025.11.20 13:45
41-летний Тиаго Силва хочет вернуться в Европу
2025.11.20 00:24
Экс-спартаковец вывел родной клуб в Серию А
2025.11.16 09:12
Анчелотти изменил Винисиусу позицию в сборной Бразилии
2025.11.12 20:33
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
2025.11.12 15:15
Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
20-летний бразильский футболист погиб, врезавшись в корову
2025.10.22 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 