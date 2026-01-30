«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»

Атакующий полузащитник Лукас Пакета вернулся во «Фламенго» спустя семь лет.

Бразильский клуб выкупил его у «Вест Хэма» за 42 миллиона евро.

Контракт с новичком подписан до 2030 года. Он выбрал 20-й игровой номер.