Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов удивлен новостью о возможном переходе Матвея Кисляка из ЦСКА во «Фламенго».

«Откуда они это взяли, что Кисляк может в бразильский клуб перейти? Что он там забыл, в Бразилии?

Предположим, если бы он из академии туда переходил, то я бы понял, потому что там сильная академия – [можно] научиться играть в футбол.

А сейчас, что он там забыл, в Бразилии?» – сказал Бубнов.