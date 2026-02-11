Введите ваш ник на сайте
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»

Сегодня, 00:28
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов удивлен новостью о возможном переходе Матвея Кисляка из ЦСКА во «Фламенго».

«Откуда они это взяли, что Кисляк может в бразильский клуб перейти? Что он там забыл, в Бразилии?

Предположим, если бы он из академии туда переходил, то я бы понял, потому что там сильная академия – [можно] научиться играть в футбол.

А сейчас, что он там забыл, в Бразилии?» – сказал Бубнов.

  • Статистика Кисляка за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • У него контракт с клубом до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость воспитанника армейцев – 20 миллионов евро.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Фламенго Кисляк Матвей Бубнов Александр
IVANRUS777
1770759373
Сами новости придумывают, а потом им удивляются. Шоумены мля.
Интерес
1770759687
Белые штаны.
VVM1964
1770761324
Да шутка это была - какой Кисляк, какая Бразилия?, где Бразилия и где Кисляк !)...
Fju-2
1770763086
Во Фламенго конечно не стоит переходить, но последние новости были про Палмейрас - это совсем другое дело!)
18+
  • Читайте нас: 