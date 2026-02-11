Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов удивлен новостью о возможном переходе Матвея Кисляка из ЦСКА во «Фламенго».
«Откуда они это взяли, что Кисляк может в бразильский клуб перейти? Что он там забыл, в Бразилии?
Предположим, если бы он из академии туда переходил, то я бы понял, потому что там сильная академия – [можно] научиться играть в футбол.
А сейчас, что он там забыл, в Бразилии?» – сказал Бубнов.
- Статистика Кисляка за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
- У него контракт с клубом до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость воспитанника армейцев – 20 миллионов евро.
Источник: «Коммент.Шоу»