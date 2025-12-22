Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии

Сегодня, 08:00

«Коринтианс» в гостях победил «Васко да Гама» в ответном матче финала Кубка Бразилии со счетом 2:1.

Клуб из Сан-Паулу завоевал трофей после ничьей 0:0 в первой встрече.

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто во второй игре забил первый мяч на 18-й минуте. Он также отдал передачу на Мемфиса Депая, забившего победный гол на 63-й.

У «Васко да Гама» единственный мяч на счету Нуну Морейры, отличившегося на 41-й минуте.

Также за «Коринтианс» выступает экс-вингер ЦСКА Витиньо, который играл в первой встрече финала, а во второй остался в запасе.

Еще по теме:
Неймар может перейти в другой бразильский клуб
41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года 1
Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Коринтианс Васко да Гама Витиньо Алберто Юри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
16:16
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
2
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
1
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
4
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
14:28
1
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»
14:14
Кейн установил рекорд Бундеслиги
13:50
1
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
13:40
2
Все новости
Все новости
Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии
08:00
Неймар может перейти в другой бразильский клуб
17 декабря
41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу
16 декабря
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
4 декабря
1
Фото3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
4 декабря
Неймар выбыл до конца года из-за травмы мениска
26 ноября
3
ФотоПохудевший Роналдо встретился с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 45 миллионов
24 ноября
9
Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет
20 ноября
Неймар прервал безголевую серию после угрозы от Анчелотти
20 ноября
41-летний Тиаго Силва хочет вернуться в Европу
20 ноября
Экс-спартаковец вывел родной клуб в Серию А
16 ноября
Анчелотти изменил Винисиусу позицию в сборной Бразилии
12 ноября
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
12 ноября
Халк забил 500-й гол в карьере
6 ноября
1
20-летний бразильский футболист погиб, врезавшись в корову
22 октября
У экс-футболиста сборной Бразилии обнаружили рак
7 октября
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
23 сентября
Стало известно, кто будет вручать «Золотой мяч»
20 сентября
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
17 сентября
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
11 сентября
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
8 сентября
5
Фото37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
6 сентября
Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока за Бразилию
6 сентября
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
5 сентября
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
5 сентября
13
ВидеоБразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
4 сентября
ВидеоНеймар сделал татуировку с эмблемой «Сантоса»
1 сентября
1
Фото«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 