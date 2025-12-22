Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии

«Коринтианс» в гостях победил «Васко да Гама» в ответном матче финала Кубка Бразилии со счетом 2:1.

Клуб из Сан-Паулу завоевал трофей после ничьей 0:0 в первой встрече.

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто во второй игре забил первый мяч на 18-й минуте. Он также отдал передачу на Мемфиса Депая, забившего победный гол на 63-й.

У «Васко да Гама» единственный мяч на счету Нуну Морейры, отличившегося на 41-й минуте.

Также за «Коринтианс» выступает экс-вингер ЦСКА Витиньо, который играл в первой встрече финала, а во второй остался в запасе.