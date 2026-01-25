Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру

Составлена десятка лидеров за всю историю мирового футбола по количеству матчей в карьере.
Десятка выглядит так.
1. Фабио Лопес (Бразилия) – 1417 матчей.
2. Питер Шилтон (Англия) – 1364.
3. Криштиану Роналду (Португалия) – 1306.
4. Рожерио Сени (Бразилия) – 1233.
5. Томас Хатчисон (Шотландия) – 1177.
6. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 1151.
7. Лука Модрич (Хорватия) – 1142.
8. Лионель Месси (Аргентина) – 1137.
9. Пол Басток (Англия) – 1137.
10. Ясухито Эндо (Япония) – 1132.
Источник: телеграм-канал Валеры Полевикова