Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру

Составлена десятка лидеров за всю историю мирового футбола по количеству матчей в карьере.

Десятка выглядит так.

1. Фабио Лопес (Бразилия) – 1417 матчей.

2. Питер Шилтон (Англия) – 1364.

3. Криштиану Роналду (Португалия) – 1306.

4. Рожерио Сени (Бразилия) – 1233.

5. Томас Хатчисон (Шотландия) – 1177.

6. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 1151.

7. Лука Модрич (Хорватия) – 1142.

8. Лионель Месси (Аргентина) – 1137.

9. Пол Басток (Англия) – 1137.

10. Ясухито Эндо (Япония) – 1132.