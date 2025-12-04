Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года

Нападающий «Сантоса» Неймар оформил хет-трик в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразиил с «Жувентуде» (3:0).
Он отличился с игры на 56-й и 65-й минутах, а на 73-й реализовал пенальти.
В прошлый раз Неймар делал хет-трик 9 апреля 2022 года в составе «ПСЖ» в матче с «Клермоном».
- В этом году 33-летний бразилец провел за «Сантос» 27 матчей, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.
- Его команда перед последним туром занимает 14-е место с 33 очками после 37 матчей. Отрыв «Сантоса» от зоны вылета составляет 2 очка.
Источник: «Бомбардир»