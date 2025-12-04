Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года

Нападающий «Сантоса» Неймар оформил хет-трик в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразиил с «Жувентуде» (3:0).

Он отличился с игры на 56-й и 65-й минутах, а на 73-й реализовал пенальти.

В прошлый раз Неймар делал хет-трик 9 апреля 2022 года в составе «ПСЖ» в матче с «Клермоном».