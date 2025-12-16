41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва попрощался в раздевалке с партнерами по команде после ответного полуфинала Кубка Бразилии с «Васко да Гама» (1:0, по пенальти 3:4).

При этом контракт игрока с клубом действует до середины 2026 года.

Не исключено, что Силва перейдет в европейский клуб. Ранее сообщалось, что бразильцем мог заинтересоваться «Милан».

По данным журналиста Фабрицио Романо, Тиаго может уйти из «Флуминенсе» в январе в качестве свободного агента.