41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва попрощался в раздевалке с партнерами по команде после ответного полуфинала Кубка Бразилии с «Васко да Гама» (1:0, по пенальти 3:4).
При этом контракт игрока с клубом действует до середины 2026 года.
Не исключено, что Силва перейдет в европейский клуб. Ранее сообщалось, что бразильцем мог заинтересоваться «Милан».
По данным журналиста Фабрицио Романо, Тиаго может уйти из «Флуминенсе» в январе в качестве свободного агента.
- Ранее экс-футболист «Динамо», «Милана», «ПСЖ» и «Челси» говорил о желании сыграть на ЧМ-2026.
- В этом году 41-летний Тиаго СилвСилва провел за «Флуминенсе» 46 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Globo