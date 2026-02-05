Глушаков оценил уровень завершившего карьеру Кариоки

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Кариоке.

Бразильский опорный полузащитник закончил карьеру в 36 лет.

Он принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 год.

Кариока забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 139 матчах.

«Я немного с ним играл, талантливый футболист. У него были хорошие качества.

Может быть, он не так ярко проявил и раскрыл себя в «Спартаке», как от него ждали, а так хороший футболист был по меркам российского, да и вообще футбола. Бразильского в том числе.

Он же в Бразилии чемпионом был, если не ошибаюсь. Все смеялись: «Кариока – двойка!» Но я думаю, что «Кариока – двойка» сейчас был бы одним из лучших в России», – сказал Глушаков.