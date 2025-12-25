Введите ваш ник на сайте
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ

Сегодня, 07:50
5

Кахор Муминов, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, сообщил о желании подопечного вернуться в сборную России.

– Как дела у Георгия Джикии?

– Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив.

Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался. Георгий– скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги.

Плюс турецкой Суперлиги – там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» – маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ».

Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры.

  • 32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола.
  В последний раз он играл за сборную России в октябре 2023 года.

acor94
1766640771
Ну пусть 5 лет отыграет в России и на общих основаниях получает паспорт и играет за сборную. У нас этих легионеров как грязи.
bes 2
1766642354
Мозгоправ.Гы гы
Foxitkuban
1766650959
Для товарняков с условным Бутаном, подойдут любые. Можно даже Овчинникова с Онопко вызвать))))
