32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ

Кахор Муминов, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, сообщил о желании подопечного вернуться в сборную России.
– Как дела у Георгия Джикии?
– Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив.
Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался. Георгий– скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги.
Плюс турецкой Суперлиги – там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» – маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ».
Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры.
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола.
- В последний раз он играл за сборную России в октябре 2023 года.
Источник: «Чемпионат»