Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первая победа «Спартака» при Карседо, новая команда Чалова, Роналду задумался о возвращении в бывший клуб и другие новости

Первая победа «Спартака» при Карседо, новая команда Чалова, Роналду задумался о возвращении в бывший клуб и другие новости

Сегодня, 01:33

«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом – он задумался о возвращении в бывший клуб

«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»

Чалов перейдет в клуб из Турции

Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены

Названы условия сделки «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Эраковичу

ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля

«Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ, закончившемся дракой; ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти

«Спартак» впервые выиграл при Карседо, обыграв армян в товарищеском матче

Президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*, назвав «моральным дегенератом»

* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов ответил Лещуку
20:29
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
20:08
2
Пономарев оскорбил Роналду
19:51
5
Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России
19:19
2
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»
18:49
7
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
18:43
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Все новости
Все новости
«Ростов» и «Рубин» победили в товарищеских матчах
19:45
1
Бензема назвал азиатский «Реал»
19:30
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
18:58
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
18:43
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков
18:18
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»
17:56
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Алвес из ЦСКА сравнил цены в России и Бразилии
17:17
2
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
17:00
7
«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»
16:57
8
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
16:42
24
Шалимов ответил, в чем «Барселона» лучше «Реала»
16:34
Бубнов посоветовал Карпину работать в Эстонии: «Вы вообще должны его ненавидеть»
16:26
4
Канчельскис высказался о приглашении Роналду в «Зенит»
15:59
11
«Бешикташ» после неудачи с Монтесом переключил внимание на другого защитника РПЛ
15:47
Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»
15:35
22
Милонов – о Чалове: «Предатели никому не нужны»
15:17
24
В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026
15:11
4
Реакция Бубнова на слова президента ФИФА о допуске России
15:00
2
Аршавин назвал любимого российского футболиста
14:49
74
Шалимов встал на защиту Станковича
14:39
ПАОК и «Кайсериспор» завершили сделку по Чалову
14:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 