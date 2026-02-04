Первая победа «Спартака» при Карседо, новая команда Чалова, Роналду задумался о возвращении в бывший клуб и другие новости

«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом – он задумался о возвращении в бывший клуб
«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»
Чалов перейдет в клуб из Турции
Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены
Названы условия сделки «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Эраковичу
ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля
«Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ, закончившемся дракой; ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти
«Спартак» впервые выиграл при Карседо, обыграв армян в товарищеском матче
Президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*, назвав «моральным дегенератом»
* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.
Источник: «Бомбардир»