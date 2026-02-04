Первая победа «Спартака» при Карседо, новая команда Чалова, Роналду задумался о возвращении в бывший клуб и другие новости

«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов

Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом – он задумался о возвращении в бывший клуб

«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»

Чалов перейдет в клуб из Турции

Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены

Названы условия сделки «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Эраковичу

ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля

«Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ, закончившемся дракой; ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти

«Спартак» впервые выиграл при Карседо, обыграв армян в товарищеском матче

Президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»*, назвав «моральным дегенератом»

* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.