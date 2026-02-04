Введите ваш ник на сайте
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб

Сегодня, 00:12

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду думает о трансфере в Европу в случае ухода из саудовского клуба.

Ради возвращения в «Манчестер Юнайтед» 40-летний португалец готов пойти на существенное сокращение зарплаты.

В клубе АПЛ не собираются подписывать форварда, ушедшего со скандалом в 2022 году.

  • Роналду забил 17 мячей в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
  • Всего он отличился 961 голом за карьеру.
  • Криштиану устроил бунт в «Аль-Насре» из-за отсутствия усиления состава в зимнее ТО.
  • Звездный футболист выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022 год.

Источник: TeamTalk
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
  • Читайте нас: 