Роналду задумался о возвращении в бывший клуб

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду думает о трансфере в Европу в случае ухода из саудовского клуба.

Ради возвращения в «Манчестер Юнайтед» 40-летний португалец готов пойти на существенное сокращение зарплаты.

В клубе АПЛ не собираются подписывать форварда, ушедшего со скандалом в 2022 году.