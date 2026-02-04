Роналду задумался о возвращении в бывший клуб

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду думает о трансфере в Европу в случае ухода из саудовского клуба.
Ради возвращения в «Манчестер Юнайтед» 40-летний португалец готов пойти на существенное сокращение зарплаты.
В клубе АПЛ не собираются подписывать форварда, ушедшего со скандалом в 2022 году.
- Роналду забил 17 мячей в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
- Всего он отличился 961 голом за карьеру.
- Криштиану устроил бунт в «Аль-Насре» из-за отсутствия усиления состава в зимнее ТО.
- Звездный футболист выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022 год.
Источник: TeamTalk