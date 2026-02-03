Введите ваш ник на сайте
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом

Вчера, 11:58
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть клуб в июне.

Португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилялем».

Роналду считает, что фонд препятствует трансферам «Аль-Насра» с целью помешать команде бороться за чемпионство. Португалец также полагает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в стране.

Ранее выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из-за нанесения ущерба конкуренции.

В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. 40-летний португалец рассматривает варианты с возвращением в Европу или переходом в МЛС.

Он пропустил вчерашний гостевой матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0).

  • В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его текущего контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.

Источник: Record
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Аль-Хиляль Роналду Криштиану Бензема Карим
Комментарии (2)
Император Бомжей
1770110464
Ну никто за него 50 лямов платить не будет, это понятно)) К тому же он ценный продукт у саудитов и просто так, его никто не отпустит, ибо он лицо всего саудитского футбола, скорее всего, на все его ультиматумы саудиты согласятся.
k611
1770120894
В Европе или МЛС такие деньги ему не предложат. Не кочевряжился бы а играл дальше, рекорды ставил. Все условия для него созданы. Зря выделывается...
