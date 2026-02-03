Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть клуб в июне.

Португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилялем».

Роналду считает, что фонд препятствует трансферам «Аль-Насра» с целью помешать команде бороться за чемпионство. Португалец также полагает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в стране.

Ранее выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из-за нанесения ущерба конкуренции.

В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. 40-летний португалец рассматривает варианты с возвращением в Европу или переходом в МЛС.

Он пропустил вчерашний гостевой матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0).