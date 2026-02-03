Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть клуб в июне.
Португалец недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилялем».
Роналду считает, что фонд препятствует трансферам «Аль-Насра» с целью помешать команде бороться за чемпионство. Португалец также полагает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в стране.
Ранее выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из-за нанесения ущерба конкуренции.
В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. 40-летний португалец рассматривает варианты с возвращением в Европу или переходом в МЛС.
Он пропустил вчерашний гостевой матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0).
- В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его текущего контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.