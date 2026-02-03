Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»

Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»

Вчера, 23:40
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • Армейцы победили в серии пенальти, не сумев удержать преимущество в два гола.
  • Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– Как вам ЦСКА?

– Я обескуражен игрой. В первом тайме армейцы выглядели просто великолепно, а «Краснодар» – бездарно. Я даже не понял, почему «быки» так играют.

Но после перерыва все изменилось с точностью до наоборот. ЦСКА был никаким, а команда Мусаева хороша. Так не может быть в футболе. Играть надо ровно, одинаково проводить два тайма.

А армейцы хорошо сыграли, легко забили и успокоились. Поверили в себя. Ребята, наверное, подумали, что «Краснодар» вообще никакой. А во втором тайме команда Челестини вообще не атаковала.

– С чем вы это связываете?

– Трудно сказать. Были удаления. Во всяком случае «быки» проверили новую оборону москвичей. Там работы непочатый край.

Так всегда бывает. Атака у ЦСКА была хорошая в первом тайме. Правда, Глебов не вписывался в игру. А так атаковали неплохо. Был прессинг. Соперник не успевал ничего сделать. Они получали мяч, и сразу на ноге уже сидел армеец.

Возможно, во втором тайме ребята физически устали, стали сдавать. Я никак не ожидал такого бездарного проведенного второго тайма.

– Лусиано понравился?

– Он играл в своем плане. Агрессивный, забивной, стремится играть остро. Это хорошее приобретение, но с обороной нужно работать.

Конечно, не хватало Лукина. Защиту немного переделали, и все полетело к чертовой матери при хороших атаках «Краснодара». А они атаковать всегда будут.

И, конечно, ЦСКА провалил левый фланг, где играл Мойзес. Весь напряг получался с левого фланга. Здесь нужно думать, потому что Мойзес не выдержал. Это товарищеская игра. Нельзя так нервничать и нарушать правила. Он подвел команду.

Но главное, что заработали два очка. И то хорошо.

– Как вам Баринов?

– Не плохо, но и не хорошо. На три с полюсом. Ничего интересного я у него не увидел, кроме одного удара.

Еще по теме:
Пономарев – о Чалове: «Он себя просто убил!»
Пономарев: «Моe мнение о Сафонове изменилось» 5
Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди» 8
Источник: «Евро-футбол»
Зимний кубок РПЛ Краснодар ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1770153446
Ну выиграли же, чего бубнить-то ? Пусть хоть и по пенальти, сборы ведь, тренировки ... Или сразу чемпионами надо стать ?
Ответить
Бывалый1488
1770153555
Ему в дурку пора. Во втором тайме ЦСКА играл 3! Составом. Плюс регламент турнира очень странный, у ЦСКА удалили 1 игрока а у Краснодара 2 но по факту Краснодар играл в большинстве. Что на это скажешь дед ?
Ответить
Бывалый1488
1770153675
И Мойзеса там провоцировали конкретно, вся суть Краснодара
Ответить
Главные новости
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
01:01
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
00:59
Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков
00:36
1
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
00:12
ФотоСмолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
Вчера, 23:56
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
Вчера, 23:05
4
Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией
Вчера, 22:55
1
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
Вчера, 22:47
Все новости
Все новости
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»
Вчера, 23:40
5
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА
Вчера, 22:29
1
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
Вчера, 22:10
Обзор матча ЦСКА – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:24
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями
Вчера, 21:18
13
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
Вчера, 19:49
10
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 3 февраля 2026
Вчера, 18:13
ВидеоАршавина окатили холодной водой в прямом эфире
Вчера, 17:48
1
ВидеоДебютный ассист Джона Джона за «Зенит»
Вчера, 17:42
1
Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»
Вчера, 17:36
1
ВидеоПоявилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 17:23
49
«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых
Вчера, 17:14
4
Зимний кубок РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» в стартовом матче, закончившемся дракой
Вчера, 16:53
16
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:51
Джон Джон покинет расположение «Зенита»
Вчера, 16:16
21
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 3 февраля 2026
Вчера, 14:05
1
ФотоПредставлены трофей и мяч Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 12:56
6
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» без основного защитника
Вчера, 12:40
3
Радимов назвал фаворита Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 07:58
13
Известны комментаторы всех матчей Зимнего кубка РПЛ
1 февраля
1
Генич оценил крупное поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ
2025.02.15 00:27
5
Победа на Зимнем кубке РПЛ стала 16-й для «Зенита» в товарищеских турнирах
2025.02.13 12:45
4
Бубнов проанализировал матч «Зенита» и «Спартака»
2025.02.13 07:50
19
Чернов – о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Пускай Соболь порадуется»
2025.02.12 23:45
5
Лепехин назвал неадекватными фанатов «Спартака», оскорбляющих Соболева
2025.02.12 20:45
12
Глава «Зенита» отреагировал на оскорбления Соболева фанатами «Спартака»: «Их душит жаба»
2025.02.12 19:31
30
Болельщики «Зенита» одним предложением отреагировали на разгром «Спартака»
2025.02.12 15:48
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 