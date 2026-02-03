Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром».

Команды встречались в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы победили в серии пенальти, не сумев удержать преимущество в два гола.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– Как вам ЦСКА?

– Я обескуражен игрой. В первом тайме армейцы выглядели просто великолепно, а «Краснодар» – бездарно. Я даже не понял, почему «быки» так играют.

Но после перерыва все изменилось с точностью до наоборот. ЦСКА был никаким, а команда Мусаева хороша. Так не может быть в футболе. Играть надо ровно, одинаково проводить два тайма.

А армейцы хорошо сыграли, легко забили и успокоились. Поверили в себя. Ребята, наверное, подумали, что «Краснодар» вообще никакой. А во втором тайме команда Челестини вообще не атаковала.

– С чем вы это связываете?

– Трудно сказать. Были удаления. Во всяком случае «быки» проверили новую оборону москвичей. Там работы непочатый край.

Так всегда бывает. Атака у ЦСКА была хорошая в первом тайме. Правда, Глебов не вписывался в игру. А так атаковали неплохо. Был прессинг. Соперник не успевал ничего сделать. Они получали мяч, и сразу на ноге уже сидел армеец.

Возможно, во втором тайме ребята физически устали, стали сдавать. Я никак не ожидал такого бездарного проведенного второго тайма.

– Лусиано понравился?

– Он играл в своем плане. Агрессивный, забивной, стремится играть остро. Это хорошее приобретение, но с обороной нужно работать.

Конечно, не хватало Лукина. Защиту немного переделали, и все полетело к чертовой матери при хороших атаках «Краснодара». А они атаковать всегда будут.

И, конечно, ЦСКА провалил левый фланг, где играл Мойзес. Весь напряг получался с левого фланга. Здесь нужно думать, потому что Мойзес не выдержал. Это товарищеская игра. Нельзя так нервничать и нарушать правила. Он подвел команду.

Но главное, что заработали два очка. И то хорошо.

– Как вам Баринов?

– Не плохо, но и не хорошо. На три с полюсом. Ничего интересного я у него не увидел, кроме одного удара.