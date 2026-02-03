Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями

ЦСКА на старте Зимнего кубка РПЛ победил «Краснодар». Москвичи вели 2:0, но преимущество упустили. В итоге понадобилась серия пенальти.

За ЦСКА вновь забил новичок Лусиано Гонду.

У ЦСКА красную карточку получил Мойзес. У «Краснодара» – Жубал и Степан Садчиков.

По итогам первого тура Зимнего кубка лидером идет «Зенит».