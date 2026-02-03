Введите ваш ник на сайте
  Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями

Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями

Вчера, 21:18
13

ЦСКА на старте Зимнего кубка РПЛ победил «Краснодар». Москвичи вели 2:0, но преимущество упустили. В итоге понадобилась серия пенальти.

За ЦСКА вновь забил новичок Лусиано Гонду.

У ЦСКА красную карточку получил Мойзес. У «Краснодара» – Жубал и Степан Садчиков.

По итогам первого тура Зимнего кубка лидером идет «Зенит».

Зимний кубок РПЛ. 1 тур
ЦСКА - Краснодар - 2:2 (2:0, 0:2, по пенальти 5:4) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Гонду, 10; 2:0 - Д. Круговой, 37; 2:1 - М. Давид Кобнан, 54; 2:2 - Э. Гусейнов, 85.
Удаления: Мойзес, 56 - Жубал, 38 (вторая ж.к); С. Садчиков, 65 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо» 10
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» 3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Краснодар»: 3 февраля 2026
Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
brаtskij
1770142900
Судья и коментатор два идиота, звук вообще убрал, чтоб не слушать этот бред. Колхоз Краснодар в кирзовых сапогах провакаторы и симулянты. Спартак молодец, что отказался принимать участие в этом говнище. Надеюсь ЦСКА на следующий год тоже одумается.
Ответить
рылы
1770142949
а смысл в этих красных карточках, если удалённых игроков разрешено заменять
Ответить
Император 1
1770143060
Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой над этими нытиками и провокаторами
Ответить
Ник Уволен1
1770147742
Бывшие зенитовцы вытащили победу коням.
Ответить
