Зимний кубок РПЛ. ЦСКА упустил 2:0 против «Краснодара», но победил в серии пенальти в матче с тремя удалениями

ЦСКА на старте Зимнего кубка РПЛ победил «Краснодар». Москвичи вели 2:0, но преимущество упустили. В итоге понадобилась серия пенальти.
За ЦСКА вновь забил новичок Лусиано Гонду.
У ЦСКА красную карточку получил Мойзес. У «Краснодара» – Жубал и Степан Садчиков.
По итогам первого тура Зимнего кубка лидером идет «Зенит».
Зимний кубок РПЛ. 1 тур
ЦСКА - Краснодар - 2:2 (2:0, 0:2, по пенальти 5:4) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Гонду, 10; 2:0 - Д. Круговой, 37; 2:1 - М. Давид Кобнан, 54; 2:2 - Э. Гусейнов, 85.
Удаления: Мойзес, 56 - Жубал, 38 (вторая ж.к); С. Садчиков, 65 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»