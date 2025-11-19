Аршавин оценил готовность России к играм с лучшими сборными мира

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре сборной России.
Ранее нападающий национальной команды Максим Глушенков заявил, что она готова к матчам с ведущими сборными мира.
«Мы можем говорить все что угодно, но пока сборная не будет там участвовать, мы этого не узнаем. Но мне, кстати, нравится, как играет наша сборная. В любом случае товарищеские матчи – это одно, а официальные – другое», – сказал Аршавин.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу и Чили.
Источник: РИА «Новости»