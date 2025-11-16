Введите ваш ник на сайте
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили

Сегодня, 19:26

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал результат матча Россия – Чили.

Команда Валерия Карпина уступила в товарищеской игре со счетом 0:2. Встреча проходила в Сочи.

«В первую очередь нужно сказать, что отстранение сборной России от европейских соревнований – очень несправедливое решение, когда другие страны там выступают. Но на мой взгляд, им очень сложно даются товарищеские матчи, потому что они сильно отличаются от игр в РПЛ.

Очевидно, что вчера мы видели не лучшую версию сборной России. И на это есть множество причин. Сборная Чили хорошо и умно сыграла. Было приятно смотреть на команду, в которой я работал, был спортивным директором на протяжении двух лет. После того, как Чили не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, было хорошо вернуться в победную струю. Для сборной России поражение – плохой результат, но они еще много над чем смогут поработать, – сказал Кахигао.

Еще по теме:
Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10» 5
Реакция Газзаева на поражение России от Чили 3
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Спартак Чили Россия Кахигао Франсис
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
19:47
«Ситуация двигается»: Кержаков – о возвращении рекорда по голам за сборную России
19:34
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
19:26
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
18:55
7
Барриос рассказал о конфликте с Соболевым
18:38
3
Кругового удивила отставка Станковича в «Спартаке»: «Впервые вижу такое»
18:27
1
Тюкавин высказался об уходе Карпина из «Динамо»
18:01
1
Барриос назвал игрока «Зенита», которым восхищается – он русский
17:40
1
В «Целе» высказались о возможном уходе Риеры в «Спартак»
17:30
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16:58
3
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
15:59
11
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
15:41
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
Вчера, 21:05
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
Вчера, 11:21
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
13 ноября
8
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
13 ноября
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
13 ноября
26
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
13 ноября
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
12 ноября
5
ВидеоСборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге
11 ноября
Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября
3
ФотоСборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи
7 ноября
6
Россия может сыграть 2 матча в Латинской Америке перед ЧМ-2026
7 ноября
2
54-я сборная мира предложила сыграть с Россией
5 ноября
3
ВидеоСын Роналду забил первый гол за Португалию U16
1 ноября
Легенда сборной Чили не приедет на матч с Россией
1 ноября
2
Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16
31 октября
2
Стала известна певица, которая исполнит гимн России перед матчем с Перу
29 октября
1
ФотоКарпин включил еще двух футболистов в состав сборной России
28 октября
12
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
23 октября
2
