Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили

Вчера, 23:15
1

Стало известно, что Валерий Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Чили.

Россияне уступили в товарищеской игре со счетом 0:2.

«Ребят, всем спасибо. Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам – два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже.

Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное – ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем», – сказал Карпин.

Источник: ВидеоСпортс’‘
Товарищеские матчи. Сборные Динамо Чили Россия Карпин Валерий
bes 2
1763326187
Карпин красава.Не нагнетает, просто настаивает парней на будущее--"Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем», – сказал Карпин."
Главные новости
Хет-трик Соболева за «Зенит», будущая команда Зидана, последние дни Станковича в «Спартаке» и другие новости
00:51
Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль
00:40
2
Кейн обошел Пеле по голам за сборную
Вчера, 23:40
1
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
Вчера, 23:15
1
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»
Вчера, 22:50
1
Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»
Вчера, 22:26
3
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
Вчера, 21:56
3
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
Вчера, 21:52
1
Названа команда, которую возглавит Зидан
Вчера, 21:29
4
Юран готов возглавить клуб РПЛ
Вчера, 21:18
8
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
Вчера, 23:30
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
Вчера, 21:41
1
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
Вчера, 20:00
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
Вчера, 19:47
5
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
Вчера, 19:26
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
Вчера, 16:58
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
Вчера, 15:59
20
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
Вчера, 15:41
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
13 ноября
8
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
13 ноября
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
13 ноября
26
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
13 ноября
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
12 ноября
5
ВидеоСборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге
11 ноября
Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября
3
ФотоСборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи
7 ноября
6
Россия может сыграть 2 матча в Латинской Америке перед ЧМ-2026
7 ноября
2
54-я сборная мира предложила сыграть с Россией
5 ноября
3
ВидеоСын Роналду забил первый гол за Португалию U16
1 ноября
