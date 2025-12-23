Губерниев: «Карпин немного не туда свернул»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о работе Валерия Карпина.

– Карпин – один из лучших тренеров России, я бы даже сказал, один из многообещающих. Да, трофеев нет, но он в состоянии их завоевывать.

Но мне кажется, Карпин немного не туда свернул – в общении с журналистами, на пресс‑конференциях. Вся эта бравада же от неуверенности, и закончилось это все, к сожалению, плачевно для него с точки зрения работы в «Динамо».

Но мы же понимаем, что Карпин еще работает в сборной. С одной стороны, есть результат товарищеских матчей, с другой – работодатели, которые назначают тренеров, должны лицо сохранить, даже если что‑то идет не так. Определенные авансы Карпин оправдывает при работе с национальной командой, посмотрим, что будет дальше.

Для меня его работа в «Динамо» – разочарование, хоть я и отношусь к нему очень хорошо, и даже себе позволяю, допустим, какие‑то критические стрелы в его адрес – это исключительно из уважения. Он фигура, которая приковывает внимание, и спрос с него соответствующий.

– Но вас удивил этот провал?

– С одной стороны, удивил, ведь его потенциал позволял рассчитывать на другое, а с другой же, повторюсь, он свернул не туда, так общаясь с журналистами, обвиняя экспертов «Матч ТВ».

Ему бы надо было, как пелось в одной песне: «Надо же, надо же, надо же остановиться. Но не могу, не могу, не могу и не хочу». Не остановился Карпин, не мог и не хотел.

Очень часто я слышал от футбольных людей, которые публично говорили, какой Карпин крутой, а непублично заявляли, что есть вопросы. Мне это сильно не нравилось, ведь это все‑таки Карпин.

Но в сборной я ему желаю всяческих удач, может быть, где‑то надо в себе разобраться, продолжить хорошо работать в национальной команде, а потом в каком‑нибудь клубе.