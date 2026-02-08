Губерниев в восторге от попадания Сафонова в старт «ПСЖ» с «Марселем»: «Главный матч во Франции»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Матвея Сафонова в старте «ПСЖ» на матч с «Марселем». Команды сегодня играют в 21-м туре Лиги 1.

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»! Это главный матч во Франции, это противостояние по огню и ненависти друг к другу превосходит даже «Реал» – «Барселона»! И вот Сафонов – основной вратарь! Гордость! Молоток! Стена», – написал Губерниев.