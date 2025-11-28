Введите ваш ник на сайте
Смолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018

Сегодня, 13:09
2

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о критике в свой адрес за нереализованный послематчевый пенальти в матче с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018.

Форвард пробил паненкой и вратарь Даниел Субашич отразил удар.

Федор Смолов: Мне кажется, проблема нашей ментальности в целом – у нас нет уважения к личным границам и чужому пространству.

Дмитрий Егоров: Я не согласен. Мне кажется, в Англии могут прибить серьезнее, чем у нас.

Смолов: Мне кажется, у нас проблема с возвратом к предыдущим неудачам сильнее, чем там. Сака не забил пенальти на Евро. Прошел месяц, начался сезон – ему болельщики «МЮ» аплодируют.

Сейчас спроси в Англии про Сака – никто не вспомнит этот пенальти. Спроси сейчас [в России] сам знаешь про кого и про какой пенальти – тебе и в 2048 году то же самое скажут.

Это часть меня, которую я принял, с которой мне всю жизнь придется находиться.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказал мнение, что самый лучший вариант исполнения пенальти – бить по центру ворот со средней силой, целясь в голову вратарю, чтобы голкипер в момент удара ушел с линии полета мяча. Он считает, что у Смолова не получилось пробить по центру.

«Ровно так и было. У меня просто тряслись коленки, я был неуверен в себе и просто плохо пробил.

Меня еще что смутило – до этого, когда мы обыграли Испанию, я первым вызвался пойти. Я знал, что пробью влево, был уверен.

Матч с Хорватией – Саламыч не спрашивая говорит: «Смол первый». А у меня состояние совершенно противоположное. Был хоровод мыслей, как пробить. Из-за того, что коленки тряслись, я просто плохо пробил. Я хотел [пробить] по центру верхом», – сказал Смолов.

  • Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2. Смолов наносил первый удар в послематчевой серии пенальти.
  • Хорватия выиграла серию со счетом 4:3. Еще один пенальти у России не реализовал Марио Фернандес, пробивший мимо ворот.

SLADE2019
1764326988
То, что у нас промахи помнят долго, а может и навсегда, он прав. Упреки Яшину (Яшину!) про мяч, пропущенный в Чили, перестали высказывать только после смерти великого. А здесь Смолов.
Ответить
Artemka444
1764327319
Так если тряслись ноги чего попёрся то?
Ответить
