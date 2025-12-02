Смолов – о 37-летнем Дзюбе: «Был бы сейчас основным нападающим в «Зените»

Федор Смолов уверен, что форвард «Акрона» Артем Дзюба сильнее нынешних нападающих «Зенита». Об этом он сообщил в своем подкасте.

Роман Шаронов: «У «Зенита» проблема, что у них нет основного нападающего».

Дмитрий Егоров: «Дзюба даже в нынешнем состоянии был бы там основным центральным нападающим?»

Федор Смолов: «Ну да. Сто процентов».

Егоров: «Он достаточно интеллектуален, чтобы завязать комбинационную игру».

Шаронов: «Думаю, да. Дзюба не подходит под команды, которые прессингуют. Например, ЦСКА. Там больше вылет нужен. Это другой стиль игры. И я не говорю про основу. Но Дзюба был бы очень полезен «Зениту». Но согласен ли он выходить на замену? Когда «Зенит» играет глубоко в чужой штрафной, Артем разбирается на этих пространствах лучше всех в чемпионате».