Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи

Завершились несколько товарищеских матчей с участием национальных сборных.
В Сочи друг с другом сыграли недавние соперники сборной России – чилийцы взяли верх над перуанцами, несмотря на то, что пропустили первыми.
Казахстан потерпел неожиданное поражение от Фарерских островов, занимающих 127-е место в рейтинге ФИФА.
Товарищеские матчи. Сборные.
Чили - Перу - 2:1 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Валера, 34 (с пенальти); 1:1 - Ф. Лойола, 53; 2:1 - Д. Осорио, 60.
Удаления: И. Роман, 32 - нет.
Источник: «Бомбардир»