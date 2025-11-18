Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи

Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи

Вчера, 21:57

Завершились несколько товарищеских матчей с участием национальных сборных.

В Сочи друг с другом сыграли недавние соперники сборной России – чилийцы взяли верх над перуанцами, несмотря на то, что пропустили первыми.

Казахстан потерпел неожиданное поражение от Фарерских островов, занимающих 127-е место в рейтинге ФИФА.

Товарищеские матчи. Сборные.
Чили - Перу - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Валера, 34 (с пенальти); 1:1 - Ф. Лойола, 53; 2:1 - Д. Осорио, 60.
Удаления: И. Роман, 32 - нет.
Календарь турнира
Фарерские острова - Казахстан - 1:0 (0:0)
Календарь турнира

Еще по теме:
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026» 3
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1) 7
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Казахстан Фарерские острова Чили Перу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»
Вчера, 23:47
2
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора»
Вчера, 23:35
Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»
Вчера, 23:23
2
В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026
Вчера, 23:00
2
«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты
Вчера, 22:50
1
Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»
Вчера, 22:40
10
Ташуев назвал себя основателем игрового стиля «Краснодара»
Вчера, 22:22
1
Все новости
Все новости
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
Вчера, 21:57
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
Вчера, 16:04
3
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
17 ноября
9
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
24
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
13 ноября
10
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
13 ноября
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
13 ноября
26
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
13 ноября
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
12 ноября
5
ВидеоСборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге
11 ноября
Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 