Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи

Завершились несколько товарищеских матчей с участием национальных сборных.

В Сочи друг с другом сыграли недавние соперники сборной России – чилийцы взяли верх над перуанцами, несмотря на то, что пропустили первыми.

Казахстан потерпел неожиданное поражение от Фарерских островов, занимающих 127-е место в рейтинге ФИФА.