Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, на что национальная команда могла бы претендовать на чемпионате мира 2026 года.

– До какой стадии дошла бы сборная России на чемпионате мира? И кто будет следующим тренером сборной?

– Трудный вопрос. Думаю, точно поборолась бы за выход из группы. А дальше в плей‑офф часто бывает лотерея: в отдельном матче может произойти что угодно. Условно, у соперника произойдет удаление на 20‑й минуте, и все пойдет хорошо. Или наоборот.

А кто будет тренером сборной России – это вопрос не ко мне, а к РФС. И через сколько времени это будет – непонятно. Может, завтра, а может через пять лет.