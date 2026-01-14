Министерство спорта утвердило список кандидатов в сборную России на 2026 год.

В него вошли 55 игроков.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов, Евгений Латышонок (оба – «Зенит»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Игорь Дивеев, Арсен Адамов, Юрий Горшков (все – «Зенит»), Данил Круговой, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Максим Осипенко («Динамо»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Самошников («Спартак»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Комаров (оба – «Ростов»), Наиль Умяров («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Константин Тюкавин, Иван Сергеев, Ярослав Гладышев (все – «Динамо»), Федор Чалов (ПАОК), Николай Комличенко («Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»).