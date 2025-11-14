Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в каком состоянии приезжает в национальную команды из «ПСЖ» голкипер Матвей Сафонов.

«Когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией, тренировочный процесс может заменить игровую практику. Матвей тренируется с сильными футболистами в «ПСЖ». Его заставляют принимать решения быстро. Это большой плюс. Он приезжает в хорошей форме.

За всe время после перехода в парижский клуб мы видели его всe сильнее и сильнее в тренировочном процессе. Он ментально очень сильный. Сафонов – талантливый вратарь», – сказал Кафанов.