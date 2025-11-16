Введите ваш ник на сайте
Реакция Газзаева на поражение России от Чили

Сегодня, 16:58
3

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о товарищеском матче национальной команды с Чили (0:2), а также предыдущей игре с Перу (1:1).

– Закономерен ли результат?

– Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

– В чем мы уступили чилийцам?

– Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически, технически хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак.

Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

– Каком?

– Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава – стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков.

Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас – Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.

– Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.

– Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента.

Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.

  • В матче с Чили сборная России прервала длительную беспроигрышную серию в товарищеских матчах.
  • В отборе на ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Чили заняла последнее место, Перу – предпоследнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Чили Россия Перу Газзаев Валерий
Garrincha58
1763302254
Газзаеву 71 год мог бы ещё сейчас потренировать сборную и натаскать какого-нибудь молодого тренера но нашим чинушам подавай то что не в какие рамки не лезет
рылы
1763304035
"перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе" мля! а мы-то не знали, что они участвуют! оказывается, в отборы ещё нужно попасть!
