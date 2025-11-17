Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана

Александр Мостовой считает, что сборной России будет очень сложно после возвращения в международные турниры.

«На самом деле, не понимаю, чем многих так удивило поражение сборной России в игре с Чили – я об этом сразу сказал. Это соперник другого уровня.

Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные. Матч с Чили – то, что нас ждет в первое время после возвращения. И это еще не самый сильный соперник был.

Понятно, что на официальных матчах и состав будет другой, и настрой. Но в первое время именно такие результаты и нужно будет ожидать – сборная столько времени была без практики», – сказал Мостовой.